Juventus efsanesinden Victor Osimhen'e büyük övgü: 'Kesinlikle fark yaratırdı'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, üç farklı avantajla Allianz Stadyumu'na çıkarken, tur kapısını büyük ölçüde aralamış durumda.

Karşılaşma öncesi Juventus'un efsane isimlerinden Claudio Marchisio, La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marchisio, tur ihtimalinin zor olduğunu kabul ederken, Victor Osimhen sözleriyle de transfer iddialarını yeniden gündeme getirdi.

"ÜÇ FARKTAN DÖNMEK ZOR"

Juventus'un tur şansına değinen Marchisio, şu ifadeleri kullandı:

"Ben asla hiçbir şeye bahis oynamam, arkadaşlarla pizza yemeye bile. Üç farktan geri dönmek ve hiç gol yememek zor olacak. Özellikle Spalletti'nin takımı zor bir dönemden geçerken. Ancak Juventus buna inanmalı, bu Şampiyonlar Ligi."

"BELİRLEYİCİ OLAN JUVE'NİN RUHU"

Taraftar desteğinin önemine vurgu yapılmasına rağmen asıl sorumluluğun takımda olduğunu söyleyen Marchisio, teknik direktör Luciano Spalletti'ye de göndermede bulundu:

"Taraftarların oyuncuları desteklemesini her zaman beklersiniz ama bu kez doğru atmosferi yaratacak olan takım olmalı. Bu Şampiyonlar Ligi gecesinde Juve'nin ruhu, derinliği ve karakteri yeniden bulunmalı. Bu, eleme turuna kalmaktan bile önemli."

Como mağlubiyeti ve İstanbul'daki ikinci yarı performansını eleştiren Marchisio, sorunun zihniyet olduğunu vurguladı:

"Siyah-beyaz formayı giymek için gerekli temel nitelikler eksikti: kişilik ve kavrama yeteneği. 'Uyanın, sezonu riske atıyoruz' diye bağıran kimseyi duymadım. Bu bir zihniyet meselesi."

"ROMA MAÇI DÜŞÜNÜLÜR MÜ? BİRAZ EVET..."

Juventus'un ligde dördüncülük yarışı verdiğini hatırlatan Marchisio, Galatasaray rövanşı ile hafta sonu oynanacak Roma maçının mental etkisine dair soruya da yanıt verdi:

"Biraz evet, özellikle Como'ya yenildikten sonra. Dördüncü sıra yarışı heyecan verici olacak. Şu anda Roma favori ama Juventus ile oynayacaklar. Her şey olabilir."

"TEK KİŞİ: KENAN YILDIZ"

Juventus'un 2019'da Atletico Madrid'e karşı yaptığı tarihi geri dönüş hatırlatılınca, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda kime güvenileceği sorulan Marchisio'nun yanıtı net oldu:

"Galatasaray'ı ve elemeyi tersine çevirebilecek tek kişi Kenan Yıldız. Kenan, Juventus'un yüzde 50'sine bedel. Rakipler de bunu anladı ve onu daha fazla adamla marke ediyor. McKennie'nin katkıları da çok değerli olacak."

OSIMHEN SÖZLERİ TRANSFERİ ATEŞLEDİ

Marchisio'ya Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Juventus'a transfer ihtimali de soruldu.

İtalyan efsane, Nijeryalı golcüye övgüler yağdırdı:

"Kesinlikle fark yaratırdı. Galatasaray'da hayranlıkla izlediğimiz Osimhen, Türkiye'ye kış tatili için gelen bir forvetten çok daha fazlası. İlk maçta Juventus'un gol önünde sık sık eksikliğini hissettiği çılgın bir hırs gösterdi. Osimhen, Juve'de fark yaratırdı."