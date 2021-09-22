Juventus, ilk galibiyetini Spezia karşısında ligin 5.haftasında aldı

Juventus Serie A'nın 5. haftasında deplasmanda Spezia'yı 3-2 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 22:15
Juventus, ilk galibiyetini Spezia karşısında ligin 5.haftasında aldı
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Juventus Serie A'da Spezia deplasmanında 3-2 kazarak bu sezonki ilk lig galbiyetini almış oldu.

Juventus'un gollerini 28'de Moise Kean, 66'da Chiesa, 72'de Matthijs de Ligt kaydetti.

Spezia'nın golleri 33'te Gyasi ve 49'da Antiste'den geldi.

Ligde iki beraberlik ve iki de yenilgisi bulunan Juventus ilk galibiyetini alarak puanını 5'e çıkardı.

Spezia ise 4 puanda kaldı.


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