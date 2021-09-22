Kayserispor evinde Galatasaray'ı farklı geçti | Kayserispor - Galatasaray (3-0)

Kayserispor ilk golü 39.dakikada Mensah'ın asistinde Mame Thiam ile buldu. Dakika 45'te yine Mensah'ın asistinde Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkardı.İkinci devrenin başlarında dakika 53'te bu sefer Kayserispor lehine verilen penaltıyı gole çeviren Thiam, skoru 3-0'a getirdi.

