Kayserispor evinde Galatasaray'ı farklı geçti | Kayserispor - Galatasaray (3-0)

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 18:46
<p>Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanan mücadele, Kayserispor'un 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.<br></p>

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanan mücadele, Kayserispor'un 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

<p>Kayserispor ilk golü 39.dakikada Mensah'ın asistinde Mame Thiam ile buldu. Dakika 45'te yine Mensah'ın asistinde Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkardı.İkinci devrenin başlarında dakika 53'te bu sefer Kayserispor lehine verilen penaltıyı gole çeviren Thiam, skoru 3-0'a getirdi.<br></p>

Kayserispor ilk golü 39.dakikada Mensah'ın asistinde Mame Thiam ile buldu. Dakika 45'te yine Mensah'ın asistinde Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkardı.İkinci devrenin başlarında dakika 53'te bu sefer Kayserispor lehine verilen penaltıyı gole çeviren Thiam, skoru 3-0'a getirdi.

<p>Ligdeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında alan sarı-kırmızılıların, Kayserispor mücadelesi önce 2 galibiyet, 2 beraberlik bir de mağlubiyeti bulunuyordu.Bugünkü mağlubiyet ile Galatasaray 8 puanda kaldı.</p>

Ligdeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında alan sarı-kırmızılıların, Kayserispor mücadelesi önce 2 galibiyet, 2 beraberlik bir de mağlubiyeti bulunuyordu.Bugünkü mağlubiyet ile Galatasaray 8 puanda kaldı.

<p>Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olan Kayserispor, bugünkü üç gollü galibiyetin ardından puanını 10'a çıkardı.</p>

Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olan Kayserispor, bugünkü üç gollü galibiyetin ardından puanını 10'a çıkardı.

<p>Galatasaray, önümüzdeki hafta evinde Göztepe'yi ağırlayacakken, Kayserispor ise deplasmanda Giresunspor'un rakibi olacak.</p>

Galatasaray, önümüzdeki hafta evinde Göztepe'yi ağırlayacakken, Kayserispor ise deplasmanda Giresunspor'un rakibi olacak.

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