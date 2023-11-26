Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında kendi sahasında bir diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
JUVENTUS - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etmişti.
Inter ise kendi evinde konuk ettiği Frosinone'yi 2-0'lık skorla yenmişti.
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