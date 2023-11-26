Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:10

Güncelleme: 26.11.2023 - 16:44

İtalya Serie A'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

JUVENTUS - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etmişti.

Inter ise kendi evinde konuk ettiği Frosinone'yi 2-0'lık skorla yenmişti.