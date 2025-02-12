Juventus kendi evinde avantajı kaptı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup etti.

Juventus kendi evinde avantajı kaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:44

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında Juventus ile PSV karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus, PSV'yi 2-1 yendi.

KENAN YILDIZ FORMA GİYDİ

Juventus'un golleri 34. dakikada Weston McKennie ve 82. dakikada Samuel Mbangula'dan gelirken PSV'nin golünü 56. dakikada Ivan Perisic kaydetti.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk yarının ardından yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki ekip, 19 Şubat Çarşamba günü Hollanda'da karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #psv eindhoven #uefa şampiyonlar ligi

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