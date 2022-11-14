Juventus, Lazio engelini 3 golle aştı
İtalya Serie A'da Juventus sahasında Lazio ile karşılaştı. Mücadele 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile noktalandı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 54'te Moise Kean, 89'da Milik kaydetti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Juventus, konuk ettiği Lazio'yu 3-0 yendi.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan haftanın kapanış maçında, zirveye yaklaşmaya çalışan iki önemli rakip karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, 43. dakikada Moise Kean'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarının 54. dakikasında Kean bir kez daha sahneye çıkarak, farkı 2'ye yükseltti.
90. dakikada ev sahibi takımdan Arkadiusz Milik, maçın skorunu tayin eden golü attı: 3-0.
Juventus, Lazio'yu 3-0 mağlup ederek zirve yolundaki önemli bir rakibi karşısında kritik bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 31'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Juventus, lider Napoli'nin 10 puan gerisinde bulunuyor.
Juventus, bu maçla ligde galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.
Lazio ise zirve yolunda yara aldı. Bu haftayı puansız geçen başkent ekibi, 30 puanla 4. basamağa geriledi.
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