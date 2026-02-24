Luciano Spalletti'den Galatasaray maçı açıklaması: Kenan Yıldız yanıtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Luciano Spalletti'nin açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarlarımızın yüreğine ihtiyacımız var bu maçta. Taraftarlarımızın desteğiyle burada kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor bir maç olacak. Çünkü onlar bizim yanımızda olduğunda daha güçlü oluyoruz."

KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

“Bizim için Kenan, çok genç olmasına rağmen lider konumunda. Antrenmanlarda da liderlik rolünü çok güzel bir şekilde üstleniyor ve zor olan şeyleri kolay gibi gösteriyor. Kulübümüzde kalmak istedi. Bunlar bizim için çok önemli sinyaller. Kenan, bu zorlu maçta olmak istiyor. İradesi tamamen bu yönde. Antrenmanlara yarı seviyede katıldı diyebiliriz. ‘Hazırım ve oynamak istiyorum’ dedi.”