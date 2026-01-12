Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.01.2026 09:42:00
Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi: Inter ile Napoli puanları paylaştı!

İtalya Serie A 20. haftasında Inter, Giuseppe Meazza'da Napoli ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A 20. hafta maçında Inter ile Napoli karşılaştı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Inter'in golleri 9. dakikada Federico Dimarco ve 73. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan (penaltı) geldi. Napoli'nin gollerini ise 26 ve 81. dakikada Scott McTominay attı.

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte 71. dakikada kırmızı kart gördü.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 88. dakikada yaşadığı pozisyon sonrası değişiklik işaretinde bulundu ve oyundan çıktı.

Bu sonuçla birlikte Inter 43 puanla liderliğini korurken Napoli ise 39 puanla yakın takibini sürdürdü.

Ligin sonraki maçında Inter, Lecce'yi ağırlayacak. Napoli ise Parma'yı konuk edecek.

