Galatasaray'ın gündemindeydi... Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!

15.01.2026 17:00:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için Inter'in kararını verdiği iddia edildi. İtalyan ekibinin, milli oyuncuyu bırakmak istemediği öne sürüldü.

Transferde rotasını İtalya'ya çeviren Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği ileri sürüldü. Milano'da bulunan sarı kırmızılı yetkililerin, milli futbolcunun transferi için mavi siyahlı kulüple bir görüşme yapılacağı iddia edilmişti. Ancak İtalya'dan gelen haberler, bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu yönünde.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu kaybetmek istemiyor ve bu nedenle Galatasaray ile transfer konusunda görüşmelere başlama niyetinde değil. Çalhanoğlu'nun transferi için herhangi bir görüşme planlanmadı.

Napoli maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak Türk futbolcunun, teknik direktör Cristian Chivu'nun kilit oyunculardan biri olduğu da vurgulandı.

Haber detayında, Galatasaray'ın Hakan'ı geçtiğimiz yaz da istediği hatırlatıldı ve sarı kırmızılıların bu transfer için yine beklemek zorunda kalacağı, Türk oyuncu için ocak ayının Türkiye'ye dönüş zamanı olmayacağı belirtildi.

