Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:53
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta Lazio deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 

Milan ise sahasında ağırladığı Inter'e 2-1 mağlup olmuştu. 


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