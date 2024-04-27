Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta Lazio deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Milan ise sahasında ağırladığı Inter'e 2-1 mağlup olmuştu.
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