Juventus, Paulo Dybala ile yolları ayırdı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Arjantinli forvet oyuncusu Paulo Dybala'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.
İtalya Serie A ekibi Juventus, Paulo Dybala ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Torino ekibinden yapılan açıklamada, Paulo Dybala'nın kariyerine Torino'dan uzakta devam edeceğine yer verildi. Açıklamada "Tüm yaşananlar için ona her zaman teşekkür edeceğiz. İyi şanslar Joya" ifadeleri kullanıldı.
Grazie di tutto @PauDybala_JR— JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2022
Juventus formasıyla 293 maça çıkan Dybala, 115 gol ve 45 asiste imza attı. Arjantinli oyuncu ayrıca, siyah-beyazlı ekiple 12 kupa kazandı.
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