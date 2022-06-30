Juventus, Paulo Dybala ile yolları ayırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Arjantinli forvet oyuncusu Paulo Dybala'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 11:15
Juventus, Paulo Dybala ile yolları ayırdı
Abone Ol google-news

İtalya Serie A ekibi Juventus, Paulo Dybala ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Torino ekibinden yapılan açıklamada, Paulo Dybala'nın kariyerine Torino'dan uzakta devam edeceğine yer verildi. Açıklamada "Tüm yaşananlar için ona her zaman teşekkür edeceğiz. İyi şanslar Joya" ifadeleri kullanıldı.

Juventus formasıyla 293 maça çıkan Dybala, 115 gol ve 45 asiste imza attı. Arjantinli oyuncu ayrıca, siyah-beyazlı ekiple 12 kupa kazandı.


Paulo Dybala juventus serie a
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler