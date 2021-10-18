Juventus, Roma'yı tek golle geçti
Siyah-beyazlılar, başkent ekibini 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, Roma'yı 1-0 yendi.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki ekibi karşılaştı.
Ev sahibi Juventus, maçın 16. dakikasında Moise Kean ile 1-0 öne geçti.
Konuk Roma, 44. dakikada Jordan Veretout ile bir penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve Juventus, Roma'yı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Juventus, kötü bir başlangıç yaptığı ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, puanını 14'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. sıraya yükseldi.
Roma ise ligde bu sezon 3. yenilgisini yaşarken 15 puanla 4. basamakta kaldı.
LİDER NAPOLİ 8'DE 8 YAPTI
Ligin 8. haftasında Napoli, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yenerek, ligde 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. 24 puanlı mavi-beyazlı takım, 22 puanlı Milan'ın önünde liderliğini sürdürdü.
8. haftada oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Cagliari-Sampdoria: 3-1, Empoli-Atalanta: 1-4, Genoa-Sassuolo: 2-2, Udinese-Bologna: 1-1.
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