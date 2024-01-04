Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Ghersini'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Salernitana, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Sampdoria'yı 4-0 mağlup etmişti.
Juventus ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.
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