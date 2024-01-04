Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:44

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:44

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Davide Ghersini'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Salernitana, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Sampdoria'yı 4-0 mağlup etmişti.

Juventus ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.