Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:44
Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Ghersini'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Salernitana, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Sampdoria'yı 4-0 mağlup etmişti.

Juventus ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.


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