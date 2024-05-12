Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında kendi sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Stefano Colantuono'nun ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Alberto Santoro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta Roma deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Salernitana ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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