Juventus, Serie A'ya 3 puanla başladı

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 08:28
Juventus, Serie A'ya 3 puanla başladı
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İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, Udinese deplasmanına konuk oldu. Massimiliano Allegri'nin ekibi karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Federico Chiesa, 20. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic ve 45. dakikada Adrien Rabiot attı.

3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Juventus, sezona 3 puanla başladı. Udinese, ilk haftayı puansız kapattı.

Juventus, ligin bir sonraki haftasında Bologna'yı ağırlayacak. Udinese, Salernitana deplasmanına gidecek.


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