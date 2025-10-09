Juventus'ta Kenan Yıldız çıkmazı: Görüşmeler tıkandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 18:25:00
Juventus’ta Kenan Yıldız’ın yeni sözleşmesiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. İtalyan ekibi, milli futbolcunun kontratını yenilemek istese de henüz maaş konusunda anlaşma sağlanabilmiş değil.

İtalya Serie A devi Juventus’un en önemli isimlerinden biri olan Kenan Yıldız, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Daha önce kontratını 2029’a kadar uzatan milli futbolcunun maaşının artırılması için yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

Tuttosport’ta yer alan habere göre Kenan Yıldız Juventus’ta yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor ve İtalyan devi bu tutarı 3 katına çıkarmak istiyor. Kenan Yıldız’ın menajerliğini yapan babasının ise 5 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

Juventus’un teklifinin 4.5 milyon Euro ve bonuslar olduğu, elde edilecek başarılarla bu tutarın 6 milyon Euro seviyelerine çıkabileceği ifade edildi. Kenan’ın yeni maaşıyla Juventus’ta en çok kazanan isimlerden biri olması bekleniyor. Şu anki kadroda ilk sırada 12 milyon Euro ile Dusan Vlahovic yer alıyor ve golcü oyuncuyu 6 milyon Euro ile Jonathan David takip ediyor.

DEV TEKLİF REDDEDİLDİ

Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kenan Yıldız için Chelsea geride kalan yaz transfer döneminde 70 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı ancak İtalyan devi kabul etmemişti.

JORGE MENDES DETAYI

Haberde, Kenan Yıldız’ın Avrupa’dan birçok menajerin milli futbolcuyu temsil etmek istediği ve bu isimler arasında Jorge Mendes’in de yer aldığı belirtildi. Mendes, Cristiano Ronaldo ve Lamine Yamal başta olmak üzere birçok yıldız ismin menajerliğini yapıyor.

İlgili Konular: #juventus #Sözleşme #Kenan Yıldız

