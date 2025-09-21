Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan Yıldız'dan kaptanlık açıklaması: 'Çok büyük bir onur'

Kenan Yıldız'dan kaptanlık açıklaması: 'Çok büyük bir onur'

21.09.2025 18:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kenan Yıldız'dan kaptanlık açıklaması: 'Çok büyük bir onur'

İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, Hellas Verona maçında kaptanlık pazubandını takması hakkında bir açıklama yayımladı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Hellas Verona maçında kaptanlık bandını takmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

 

Milli futbolcu, açıklamasında, "İstediğimiz sonucu alamadık ama gelişmek için çok çalışmaya ve her maçta üç puan için savaşmaya devam edeceğiz. Bunun yanında böyle büyük bir kulüpte, kariyerimde ilk defa kaptanlık pazubandını takmak benim için çok özel bir an ve çok büyük bir onurdu. Deplasmanda bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

 

20 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

 

Juventus'ta bu sezon 5 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

İlgili Konular: #juventus #Kaptan #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

İtalyan basını duyurdu: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
İtalyan basını duyurdu: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un milli futbolcu Kenan Yıldız'a yeni sözleşme teklif edeceği iddia edildi.
Kenan Yıldız, Juventus'ta tarihe geçip rekoru kırdı
Kenan Yıldız, Juventus'ta tarihe geçip rekoru kırdı İtalya Serie A’da Juventus’un Verona’ya konuk olduğu maçta Kenan Yıldız kulüp tarihine geçti.
Juventus, Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı!
Juventus, Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona ile Juventus 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncular Kenan Yıldız ve Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı.