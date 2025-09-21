Kenan Yıldız'dan kaptanlık açıklaması: 'Çok büyük bir onur'

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Hellas Verona maçında kaptanlık bandını takmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Milli futbolcu, açıklamasında, "İstediğimiz sonucu alamadık ama gelişmek için çok çalışmaya ve her maçta üç puan için savaşmaya devam edeceğiz. Bunun yanında böyle büyük bir kulüpte, kariyerimde ilk defa kaptanlık pazubandını takmak benim için çok özel bir an ve çok büyük bir onurdu. Deplasmanda bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Juventus'ta bu sezon 5 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.