Kenan Yıldız için Premier Lig devinden flaş teklif!

26.09.2025 09:47:00
Juventus'ta harika bir sezon başlangıcı yapan Kenan Yıldız, Arsenal'in radarında. Premier Lig devinin Juventus'a sunacağı teklif ve milli futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta her geçen gün kendini geliştiren ve henüz 20 yaşında dünya çapında bir üne sahip olan Kenan YıldızArsenal istiyor.

ARSENAL'DEN DEV TEKLİF

Radio Radio'da yer alan habere göre, Arsenal, Kenan Yıldız için Trossard artı 60 milyon Euro teklif etmeye hazır. Trossard'ın adı yaz transfer döneminde Süper Lig'in devleriyle anılmıştı.

Juventus'un Kenan Yıldız için 90 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi beklediği belirtiliyor.

Trossard'ın 22 milyon Euro'luk piyasa değeri ile birlikte 82 milyon Euro'ya dayanan Arsenal teklifi dikkate alındığında, Juventus ile İngiliz ekibi arasında başlayacak olan pazarlıklar sonrası transferin gerçekleşebilme ihtimali mevcut. Kenan Yıldız konusunda önceden daha katı olan Juventus, artık teklifi dinleyecek noktaya geldi.

Ancak Trossard'ın 31 yaşında olması ve Kenan Yıldız'ın Juventus için kilit isimlerden biri olarak görülmesi nedeniyle, milli futbolcuyu Juventus'tan koparmanın zor olacağı ifade edildi.

