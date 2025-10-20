Cumhuriyet Gazetesi Logo
Juventus ve Barcelona maçları öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!

Juventus ve Barcelona maçları öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!

20.10.2025 20:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Juventus ve Barcelona maçları öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!

Real Madrid'de son maçta yedekten gelerek oyuna dahil olan Arda Güler'in, El Clasico ve Juventus maçlarında ilk 11'de görev yapacağı iddia edildi.

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta tek golün asistini yapan milli yıldız Arda Güler hakkında flaş bir karar alındı. 

Bu sezon Teknik Direktör Xabi Alonso'nun yönetiminde adeta parlayan ve eflatun-beyazlı ekibin kritik oyuncularından biri haline gelen Arda, yaklaşan El Clasico'da Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Marca'da yer alan habere göre, gösterdiği etkileyici performanslarla takımın vazgeçilmezi olan genç milli futbolcu, sadece El Clasico'da değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında da Alonso'nun en büyük hücum silahlarından biri olacak. 

Haberde ayrıca, Arda Güler'in Getafe maçında yedek kalma nedeninin, Xabi Alonso'nun önlerindeki bu iki kritik dev mücadele için onu dinlendirmek istemesi olduğu bildirildi.

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Arda Güler, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist yaparak toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı. 

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Xabi Alonso

İlgili Haberler

Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması: Milli oyuncuya övgü!
Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması: Milli oyuncuya övgü! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in İspanyol teknik direktörü Xabi Alonso, 1-0 kazandıkları Getafe maçının ardından Arda Güler'in performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid'e tek gol yetti!
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid'e tek gol yetti! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi 1-0 mağlup etti.
Vitor Pereira'dan genç yıldız için dikkat çeken Arda Güler örneği!
Vitor Pereira'dan genç yıldız için dikkat çeken Arda Güler örneği! İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’ın teknik direktörü Vitor Pereira, genç oyuncusu Fer Lopez’den övgüyle bahsetti. Pereira, takıma bu yaz katılan genç futbolcu için eski öğrencisi Arda Güler örneğini verdi.