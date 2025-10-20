Juventus ve Barcelona maçları öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta tek golün asistini yapan milli yıldız Arda Güler hakkında flaş bir karar alındı.

Bu sezon Teknik Direktör Xabi Alonso'nun yönetiminde adeta parlayan ve eflatun-beyazlı ekibin kritik oyuncularından biri haline gelen Arda, yaklaşan El Clasico'da Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Marca'da yer alan habere göre, gösterdiği etkileyici performanslarla takımın vazgeçilmezi olan genç milli futbolcu, sadece El Clasico'da değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında da Alonso'nun en büyük hücum silahlarından biri olacak.

Haberde ayrıca, Arda Güler'in Getafe maçında yedek kalma nedeninin, Xabi Alonso'nun önlerindeki bu iki kritik dev mücadele için onu dinlendirmek istemesi olduğu bildirildi.

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Arda Güler, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist yaparak toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.