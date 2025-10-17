Vitor Pereira'dan genç yıldız için dikkat çeken Arda Güler örneği!

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, yaz transfer döneminde İspanya La Liga ekibi Celta Vigo’da forma giyen Fer Lopez’i kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu için Wolves 23 milyon Euro öderken Lopez henüz çok fazla forma şansı bulamadı.

Pereira, genç futbolcuyla ilgili acele edilmemesi gerektiğini ve zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken Lopez için Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Arda Güler örneğini verdi.

Express & Star’a konuşan Portekizli teknik direktör, “Yetenekli oyuncularla çok fazla deneyimim var. Arda Güler'i 16 yaşındayken hatırlıyorum. Fenerbahçe'de A takıma çağırdık ve ilk antrenmanda harika bir oyuncu olduğunu ve oynamak istediğini fark ettim. Bu, özel bir şeye sahip olan oyuncuların karakteridir” dedi.

'BİRİSİ ONA PAS ATMADIĞINDA KIZARDI'

Pereira sözlerine şöyle devam etti:

"16 yaşında Avrupa Ligi'nde bir maça gittik ve onu sahaya sürdüğümü, bir serbest vuruş kullandığımızı ve onun topu aldığını hatırlıyorum. Her topu istediğinde ve birisi ona pas atmadığında onlara kızardı, şimdi Real Madrid'de. Genellikle özgüveni olan oyuncuların kişiliği böyledir ama onları korumamız lazım. Oraya gidip performans gösteremezlerse, madalyonun diğer yüzüyle karşı karşıya kalırlar ve endişelenmeye başlarlar. Kendilerini zorlarlar ve baskıyı artırırlar."

Konuya ilişkin Pereira ayrıca, “Elbette genç bir oyuncu ama Fer'in zamanı mutlaka gelecek. Çok çalışıyor, yardım etmeye hazır olmaya çalışıyor ve işte ruh bu” değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol basını Vitor Pereira'nın bu açıklamalarını, "Vitor Pereira'nın yeni Arda Güler'i. Fer Lopez'e 'Arda Güler tarifi'" şeklinde gördü.

FER LOPEZ'İN KARİYERİ

Futbola İspanya'da Celta Vigo altyapısında başlayan Fer Lopez, geçtiğimiz sezonun devre arasında A takıma yükseldi.

Lopez, bu yaz Wolverhampton'a transfer olurken 5 maçta 103 dakika süre alıp 1 asist kaydetti.

Genç futbolcu İspanya U21 takımında ise 2 maçta görev yaptı.