Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması: Milli oyuncuya övgü!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından mücadeleyi ve Kylian Mbappe'ye galibiyet golünün asistini yapan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Xabi Alonso'nun açıklamaları şu şekilde:

“Getafe’ye gelmek hiçbir zaman kolay değildir, burada oynamak büyük mücadele ister. Oyuncularım sahada karakter koydu. Maç çok estetik değildi ama önemli olan rekabeti kazanabilmekti. Artık önümüzdeki hafta Juventus maçına odaklanıyoruz.”

"ARDA OYUNA GİRDİ FARK YARATTI"

“Vinicius kenardan girdi ama maça çok büyük etki yaptı. Sabah antrenmanda da konuşmuştuk; ister ilk 11’de ister sonradan girsin, fark yaratabilecek bir oyuncu. Arda da oyuna girdiğinde harika bir etki yarattı. Militao’nun pasında golü hazırladı. Ritmi bulmak kolay değildi ama o bunu başardı.”

“Bence Arda ve Jude hem ‘6’ hem ‘10’ numara pozisyonlarında oynayabilirler. Birbirlerinin rollerini değiştirebiliyorlar. Arda döndüğünde ve son pası verdiğinde fark yaratıyor. Bu ikiliyi daha çok bir arada görmek istiyoruz.”

"MBAPPE'YE BAĞIMLI DEĞİLİZ"

Real Madrid’in Mbappe’ye olan bağımlılığıyla ilgili gelen soruya ise Alonso şu cevabı verdi:

“Böyle demek doğru olmaz. Kylian tabii ki çok önemli, ama takım olarak herkesin katkısına ihtiyacımız var. Goller puan kazandırır ama sahadaki emek sadece ondan ibaret değil.”