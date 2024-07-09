Juventus, yeni transferini resmen açıkladı!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Fransa temsilcisi Nice'te forma giyen Khephren Thuram'ı kadrosuna kattı.
Juventus orta saha transferini resmen duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Khephren Thuram'ın imza için Torino'ya geldiği belirtildi.
Yeni sezon öncesinde Juventus, ilk transferini Douglas Luiz'le yapmıştı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde Thuram'ın bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Nice formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan Thuram, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Futbol kariyerine Boulogne-Billancourt Jugend'in altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2016'da Monaco'ya transfer olup 2018'de A takıma yükseldi.
Thuram, Nice'e 2019 yılında transfer olmuştu.
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