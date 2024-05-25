Juventus sezonu mutlu bitirdi!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:27

Güncelleme: 25.05.2024 - 21:27

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Paolo Montero'nun yönetimindeki Juventus evinde Raffaele Palladino'nun ekibi Monza'yı 2-0 yendi ve sezonu 71 puan ile tamamladı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'un gollerini 26. dakikada Federico Chiesa ve 28. dakikada Alex Sandro kaydetti.

KENAN YILDIZ 11'DE BAŞLADI

Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 88 dakika sahada kaldı.

Juventus'ta 2015'ten bu yana kulüpte forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Sandro son kez Juventus formasıyla sahaya çıktı ve takımdan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sezonu 71 puanla ve Şampiyonlar Ligi potasında tamamlayan Juventus istediğini alırken, 45 puandaki Monza ligi 12. sırada tamamladı.