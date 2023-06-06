Juventus'tan Galatasaray'a Leandro Paredes müjdesi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:52

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:18

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain ile iyi ilişkileri bulunan Galatasaray'ın Leandro Paredes'i de kadrosuna dahil etmek istediği öne sürüldü. Arjantinli orta sahanın Mauro Icardi'den olumlu referans aldığı ve sarı-kırmızılılarda forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Leandro Paredes'in bu sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus, Arjantinli futbolcunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Leandro Paredes için devredeki tek takımın Galatasaray olduğu iddia edildi.

Leandro Paredes

PSG İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

28 yaşındaki orta saha bu sezon toplam 39 resmi maçta forma şansı buldu. Arjantinli futbolcu bu müsabakalarda 1 gol attı ve 2 asist üretti. Paris Saint Germain'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek Leandro Paredes'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Boca Juniors altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu daha sonra Chievo Verona, Roma, Empoli ve Zenit'te forma giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 52 maçta şans bulan Leandro Paredes, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.