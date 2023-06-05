Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:34

Güncelleme: 05.06.2023 - 14:43

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yolu, Avrupa'daki liglerin bitmesi ile belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi finalistleri Inter ve Manchester City'nin liglerinde de Şampiyonlar Ligi bileti alması nedeniyle elemelere 1. turdan değil 2. turdan başlayacak. Şu an Galatasaray ile birlikte 2. turda olması kesinleşen takımlar Norveç'ten Molde, Danimarka'dan Kopenhag, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Güney Kıbrıs'tan Aris Limassol oldu.

EN İYİ UEFA PUANINA SAHİP 3. TAKIM

Galatasaray, 2. ön eleme turunda mücadele edecek 20 takım arasında en iyi UEFA puanına sahip 3. takım durumunda. Galatasaray'dan daha iyi puana sahip sadece Dinamo Zagreb ve Kopenhag bulunuyor. Galatasaray, 2. ön eleme turuna seri başı olarak katılacak.

2. eleme turunda mücadele etmesi muhtemel olan 30 takım bulunuyor. Bunlardan İzlanda ekibi Breidablik, Karadağ ekibi Buducnost, Andorra ekibi Escaldes ve San Marino ekibi Tre Penne, 1. ön eleme turuna katılabilmek için de aralarında karşılaşacak. Bu 4 takımdan sadece 1'i 1. ön eleme turuna katılabilecek.

15'İNDEN 10'U MUHTEMEL RAKİP

1. ön eleme turunda toplam 30 takım mücadele edecek ve bu takımlardan 15'i 2. ön eleme turuna dahil olacak. Bu 15 takımdan 10'u çok yüksek ihtimalle Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.

İşte o takımlar:

1. Ön Eleme Turu'nda oynayacak takımlar: Maccabi Haifa, Hacken, Bulgaristan şampiyonu (Ludogorets veya CSKA Sofya), Farul Constanta, Qarabağ, Ferençvaroş, Rakow, Astana, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, BATE Borisov, Sheriff Tiraspol, Zalgiris, Zrinjski Mostar, HJK Helsinki, Swift Hesperange, Valmiera, Ballkani, Shamrock Rovers, Urartu, Larne, Partizani, Kİ, Flora, Hamrun Spartans, Dinamo Tiflis, Struga, The New Saints, Lincoln Red Imps.

3. TURDA DA SERİBAŞI

3. ön eleme turu şampiyonlar yolunda 12 takım mücadele edecek. 3. turdan başlayacak olan hem AEK'nin hem Sparta Prag'ın UEFA puanı Galatasaray'dan düşük. Bu nedenle Galatasaray, 3. tura yükselirse yine seri başı olacak. Bu turu geçmesi durumunda, soluğu play-off turunda alacak.

Play-off turu şampiyonlar yolunda 8 takım mücadele edecek ve 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sağlayacak. Bu turda mücadele edecek olan Young Boys'un UEFA puanı Galatasaray'dan daha yüksek, Antwerp'in ise daha düşük. Tüm UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turları şampiyonlar yolu aşamasında Galatasaray'dan daha yüksek puana sahip 3 takım bulunuyor. Bu nedenle Galatasaray, play-off turuna kalırsa yine seri başı olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunu da geçmesi halinde 2018/19 sezonundan sonra bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy gösterecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu tarihleri şu şekilde:

2. Ön Eleme Turu

Kura: 21 Haziran 2023

1. Maç: 25-26 Temmuz 2023

2. Maç: 1-2 Ağustos 2023

3. Ön Eleme Turu

Kura: 24 Temmuz 2023

1. Maç: 8-9 Ağustos 2023

2. Maç: 15 Ağustos 2023

Play-Off Turu

Kura: 7 Ağustos 2023

1. Maç: 22-23 Ağustos 2023

2. Maç: 29-30 Ağustos 2023