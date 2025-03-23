Jose Mourinho, UFC için Londra'da

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Londra'da düzenlenen UFC dövüş gecesini yerine takip etti.

Jose Mourinho, UFC için Londra'da
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:43

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada Londra'ya gitti.

Portekizli çalıştırıcı, Londra'da düzenen UFC etkinliğini tribünden takip etti.

Mourinho'nun yanı sıra Richarlison, Shane Gillis, Drew McIntyre ve Ffion Davies gibi ünlü isimlerde etkinlikte yer aldı.

 


Etiketler: #jose mourinho #Londra #UFC

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