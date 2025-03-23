Jose Mourinho, UFC için Londra'da
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Londra'da düzenlenen UFC dövüş gecesini yerine takip etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada Londra'ya gitti.
Portekizli çalıştırıcı, Londra'da düzenen UFC etkinliğini tribünden takip etti.
Mourinho'nun yanı sıra Richarlison, Shane Gillis, Drew McIntyre ve Ffion Davies gibi ünlü isimlerde etkinlikte yer aldı.
Shane Gillis ????— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) March 22, 2025
Drew McIntyre ??????????????
José Mourinho ????
Ffion Davies ??????????????
The stars are OUT ?? #UFCLondon
?? @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/npxlK4FrkK
Etiketler: #jose mourinho #Londra #UFC
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