Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ta üçüncü tura çıktı!

2.06.2026 17:57:00
Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinin ikinci turunda karşılaştığı Japon raket Ryo Tabata'yı 2-1 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.

Paris'te düzenlenen turnuvada elemeleri geçerek ana tabloya yükselen 16 yaşındaki milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, ana tablo ikinci tur mücadelesinde 10 numaralı seri başı Ryo Tabata'yı 6-0, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Turnuvada son 16'ya kalan milli tenisçi, üçüncü turda turnuvanın 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaton Hance ile karşılaşacak.

Andreeva ve Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde Fransa Açık'ta (Roland Garros), Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk yarı finale çıktı.
Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta çeyrek finalde Fransa Açık'ta (Roland Garros), kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka çeyrek finale çıktı.
Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ın gençler turnuvasında 2. tura çıktı Kaan Işık Koşaner, Roland Garros gençler kategorisinde Mickael Kaouk'u 2-1 yenerek 2. tura yükseldi ve bir sonraki turda 10 numaralı seribaşı Ryo Tabata ile karşılaşacak.