Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ta üçüncü tura çıktı!

Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.
Paris'te düzenlenen turnuvada elemeleri geçerek ana tabloya yükselen 16 yaşındaki milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, ana tablo ikinci tur mücadelesinde 10 numaralı seri başı Ryo Tabata'yı 6-0, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.
Turnuvada son 16'ya kalan milli tenisçi, üçüncü turda turnuvanın 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaton Hance ile karşılaşacak.