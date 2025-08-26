30 Ağustos Zafer Kupası İstanbul'da yelken açıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.08.2025 12:48:00
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünde 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı düzenlenecek. İSTMARİN’in koordinasyonunda düzenlenecek yarış, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de İstanbul Boğazı’nda başlayacak

İstanbul Boğazı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl coşkusunu bir kez daha yelkenliler eşliğinde kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen ve BMW Borusan Otomotiv sponsorluğunda gerçekleştirilecek 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı, İstanbul trofesinin 7. ayağında yelken tutkunlarını Boğaz’ın eşsiz manzarasında bir araya getirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK’a bağlı olarak hizmet veren İSTMARİN’in koordinasyonunda düzenlenecek yarış, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de İstanbul Boğazı’nda başlayacak. Gemi trafiğine kapalı özel bir parkurda yapılacak yarış, Beşiktaş ve Sarıyer Belediyeleri’nin katkılarıyla Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulacak özel seyir alanlarından izlenebilecek.

Zafer Bayramı’nın anlam ve coşkusunu denizde yaşatacak bu özel yarış, IRC sınıfındaki teknelere açık olup, yaklaşık 50 yelkenlinin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Ayrıca “Destek Sınıfı” tekneler de bu anlamlı organizasyonda yelken açarak etkinliğe renk katacak.

Yarış günü boyunca Boğaz hattında konumlandırılacak seyir alanlarında, ziyaretçilere yönelik söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlik alanında BMW’nin yeni nesil modelleri de sergilenecek. Yarışların ardından, aynı akşam gerçekleştirilecek ödül töreninde dereceye giren takımlara, 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası’nın yanı sıra, İSPARK yetkililer tarafından İSTMARİN Kupası da takdim edilecek.

