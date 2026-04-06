Kadıköy’de penaltı isyanı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş’ı 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı penaltı golüyle 1-0 yendi. SarıLacivertliler bu galibiyetle, Galatasaray’ın Trabzonspor’a yenildiği haftada lig ikinciliğini averajla Bordo-Mavililerden alıp Sarı-Kırmızılılarla da puan farkını 1’e indirdi. 90+7. dakikada Agbadou’nun ceza sahasında Nene’ye müdahalesinde hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular, Agbadou’nun önce topa dokunduğunu ayrıca pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirtti. Hakem Kol bir süre VAR’ı dinledi, izleme tavsiyesi gelmeyince penaltıyı kullandırttı. Topun başına geçen Kerem penaltıdan golünü atıp Sarı-Lacivertlileri şampiyonluk yarışında tuttu. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet maçın bitiminden sonra hakem Kol ile yardımcılarına uzun süre itiraz etti. Siyah-Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından “Skandal bir penaltı kararı” mesajı paylaşıldı.

ERSİN KALEDE DEVLEŞTİ

BEŞIKTAŞLI Ersin kalesinde devleşti. İlk yarıda Talisca’nın frikiğini çıkaran Ersin, karşı karşıya pozisyonlarda 75. dakikada Kerem’in, 85’te Cherif’in şutlarında kritik iki kurtarış yaptı.

TRIBÜNLER DOLDU - Kadıköy’deki derbide Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri doldurup takımlarını destekledi. Maç öncesi statta ses ve ışık gösterileri yapıldı. Beşiktaşlı 2 bin 100 taraftar da 45 otobüsle Kadıköy’e gelip tribünde takımlarına destek verdi. İki takım taraftarları arasında sıklıkla küfürlü tezahüratlar yapıldı.