Kadıköy'de tribünlerden alkış alan hareket!

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta bir fair-play örneği yaşandı.
Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve kaleye gitmedi.
Fenerbahçeli tribünler, bu hareketinin ardından Oğulcan'ı alkışladı.
⚽ Mert Müldür'ün yerde kalmasının ardından oyunu durduran ve şut çekmeyen Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe taraftarlarından alkış aldı!#FBvGEN #beINSPORTS pic.twitter.com/r2nbC13kzc— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 9, 2026