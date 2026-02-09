Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadıköy'de tribünlerden alkış alan hareket!

9.02.2026 21:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Gençlerbirliği oyuncusu Oğulcan Ülgün, Fenerbahçeli Mert Müldür'ün yerde kaldığı pozisyonda devam etmedi ve tribünlerden alkış aldı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta bir fair-play örneği yaşandı.

Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve kaleye gitmedi.

Fenerbahçeli tribünler, bu hareketinin ardından Oğulcan'ı alkışladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Gençlerbirliği #fair-play

