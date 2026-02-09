Luciano Spalletti'den transfer itirafı: 'Bir forvet getirmeye çalıştık ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 19:25:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, 2-2 biten Lazio maçının ardından transfer dönemine dair görüşlerini aktardı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, geride kalan devre arası transfer dönemi için bir açıklamada bulundu.

Ligde Lazio ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından forvet eksikliği ile ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Spalletti, devre arası transfer döneminde bir golcü takviyesi yapmak istediklerini ancak transferi gerçekleştiremediklerini söyledi.

"BİR FORVET TRANSFER ETMEYE ÇALIŞTIK AMA..."

İtalyan teknik direktör, "Belirli bir özelliğin eksik olup olmadığına bakılmaksızın daha da güçleniyoruz. Sadece forvetin eksikliği değil çünkü devre arasında bir forvet transfer etmeye çalıştık ama başaramadık" sözlerini sarf etti.

Juventus, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Tottenham'dan eski oyuncusu Randal Kolo Muani ile ilgilenmişti.

En-Nesyri, N'Golo Kante transferiyle birlikte Fenerbahçe'den Al Ittihad'e transfer oldu. Kolo Muani ise Tottenham'da kaldı.

