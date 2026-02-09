Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman seyircisi kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 20:12:00
AA
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesine deplasman seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

FENERBAHÇELİLER STADA GELEMEYECEK

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda, stat çevresinde taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yapılan çalışmalar da paylaşıldı.

Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.

