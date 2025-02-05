Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında farka koştu!
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe kupaya 2'de 2 ile başladı ve kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Kupadaki gruptaki ikinci maçını da kaybeden Erzurumspor ise 0 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken Erzurumspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #ziraat türkiye kupası #fenerbahçe #erzurumspor
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