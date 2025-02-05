Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında farka koştu!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 22:30

Güncelleme: 05.02.2025 - 22:30

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe kupaya 2'de 2 ile başladı ve kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Kupadaki gruptaki ikinci maçını da kaybeden Erzurumspor ise 0 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken Erzurumspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.