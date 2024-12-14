Fenerbahçe Başkanı dün futbolcularla ve Mourinho ile bir görüşme yaptı: Ali Koç Samandıra’da

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Tribünlerin “istifa” çağrısında bulunduğu Koç, takımın yeniden çıkışa geçeceğine inandığını futbolculara ve teknik direktör Jose Mourinho’ya iletti. Başkan Koç, bu sezon önemli yatırım yaptıklarını, camianın tamamen uzun süredir hasret kalınan şampiyonluğa odaklandığını iletti.

İstifa gibi bir düşüncesi olmadığını aktaran Koç’un, takımın yeniden çıkışa geçmesiyle taraftarların futbolcularla ve teknik heyetle daha fazla bütünleşeceğine inandığını söyledi.

SAMET AYRILMAK İSTİYOR

Athletic Bilbao maçının 5. dakikasında verdiği hatalı geri pasın golle sonuçlanmasının ardından taraftarların ıslıklarla protesto ettiği Samet Akaydin’in Fenerbahçe’den ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Devre arası oyundan alınan ve ikinci yarıyı yedek kulübesinde dahi izlemeyen milli futbolcuya, takım arkadaşlarının ve Mourinho’nun moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli stoperle, başkan Ali Koç’un da görüştüğü ve destek olduğu bildirildi. Ancak Samet’in devre arasında bir başka takıma kiralık gitme yönünde düşüncesi olduğu, bunu da kısa süre içinde yönetime bildireceği kaydedildi.

ADALI: BORÇ YÜZDE 45 ARTTI

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, “Önümüzdeki 6 ay Beşiktaş’ta yapacağımız tüm projelerin hazırlık devresi olacak. 1.5 sene içinde hayalimizdeki Beşiktaş’ı meydana getirmeye çalışacağız” dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Adalı, “Son 1 ay içinde yaşadıklarımız Beşiktaş’ın itibarına leke düşürmüştür. Beşiktaş’ın toplam borcu, 1 yılda yüzde 45 seviyesinde artış gösterdi. Mayıs sonuna kadar 50 milyon Avro, aralık sonuna kadar da ikinci bir 50 milyon Avro açık olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Serdal Adalı, “Mayıs ayına kadar Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Beşiktaş’ın kendi bütçesiyle transfer yapması mümkün değildir. Ne feda, ne cefa, ne sefa Beşiktaş’ın kurtuluş yolu değildir. Talisca cafcaflı, pahalı transferlerden birisi. Beşiktaş’ın şu anda böyle bir lüksü yok. Yine çok iyi transferler yapacağız. Ama sadece ismi var diye transfer yapmamamız lazım” ifadelerini kullandı.