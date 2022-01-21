Kadıköy’de İsmail Kartal’a büyük destek
6 buçuk sene sonra yeniden Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak göreve İsmail Kartal'a taraftardan destek geldi.
Fenerbahçe’nin Ülker Stadı’ndaki maçlarında son haftalarda başkan Ali Koç’a yönelik protestolar ön plana çıkıyordu. Altay karşılaşmasında farklı bir tablo izledik. İsmail Kartal 6 buçuk sene sonra yeniden Fenerbahçe’nin hocası olarak Kadıköy’e çıktı. “Taraftarların beni sevdiğini biliyorum” diyen Kartal, 12. adam tarafından tezahüratla karşılandı. Tribünler, maçtan önce Kartal’a yönelik büyük sevgi gösterisinde bulundu. İsmail Kartal, taraftarların desteğine önce alkışlarla, ardından selamlayarak karşılık verdi. Kartal takımın başına geçeli henüz 9 gün oldu. Elinde sihirli değnek yok. Her şey zamanla düzelecek. Bakıyorum özellikle bizim medyanın içinden birileri şimdiden hocayı eleştirmeye başladılar. İnsanı erkenden yermek haksızlık. Bir kere takımda birinci maça göre gözle görülür derecede farklılık var. Bunu kimse göz ardı etmesin.
HAKEM TEPKİSİ
F.Bahçe, Altay maçında Serdar Dursun ve Pelkas’ın yerde kaldığı pozisyonlarda hakem Hüseyin Göçek ile VAR Barış Saka’nın penaltı vermemesine tepki gösterdi. Kulübün açıklamasında “Net olan iki penaltı pozisyonumuz hem saha içinde hem de VAR ekranlarında atlanmış, yok sayılmıştır” denildi.
SAİT YILMAZ ADAY
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve eski yönetici, Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz, Sarı-Lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını açıkladı.
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