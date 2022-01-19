Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bu bir başlangıç
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazandıkları Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, "Oyuncularım sorumluluk aldı. Bu bir başlangıç. Henüz tam değiller. Alacaklar oyuncularım yapacaklar, başaracaklar. Allah'ın izniyle çok daha iyi olacağız" diye konuştu.
Süper Lig'de Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında 4 puan kaybeden ve 2 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, 22. haftada evinde Altay'ı 2-1 yendi ve 3 puan aldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun attı.
Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hücumda üretken değildik geçen hafta. Bugün hücumda daha iyiydik. Duran toptan 2 haftadır gol atıyoruz. Bunu sürekli çalışıyoruz. Oyuncularım bunu iyi yapıyorlar" dedi.
Taraftara seslenen Kartal, "Hafta içi kulübümde yaptığım açıklamaların karşılığını gördüm. Fenerbahçe'nin bir evladı olarak taraftarın mesajı algılamaları, bütün takımı kucakladılar, beni de kucakladılar. Ben zaten Fenerbahçe'nin evladıyım. Beni çok sevdiklerini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Benden çok oyuncularımı sevmelerini istedim. Birlik olursak daha çok ve daha büyük maçlar kazanacağız. Oyuncularım sorumluluk aldı. Bu bir başlangıç. Henüz tam değiller. Alacaklar oyuncularım yapacaklar, başaracaklar. Allah'ın izniyle çok daha iyi olacağız" diye konuştu.
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- ABD polisi, 8 yaşındaki siyah bir çocuğu katletti
- Kadın, tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğradı
- Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor
- Fenerbahçe formasıyla ilki yaşadı!
- Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileri ile buluştu
- İrfan Can Kahveci'den sert çıkış!
- İsmail Kartal: Ben Fenerbahçe'nin evladıyım
- Trabzonspor'a duvar ördü! Maça damga vurdu
- Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı
- Soru almayan Macron ve Metsola'ya gazetecilerden tepki