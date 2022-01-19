Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bu bir başlangıç

19 Ocak 2022 Çarşamba, 22:34

Süper Lig'de Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında 4 puan kaybeden ve 2 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, 22. haftada evinde Altay'ı 2-1 yendi ve 3 puan aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun attı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hücumda üretken değildik geçen hafta. Bugün hücumda daha iyiydik. Duran toptan 2 haftadır gol atıyoruz. Bunu sürekli çalışıyoruz. Oyuncularım bunu iyi yapıyorlar" dedi.

Taraftara seslenen Kartal, "Hafta içi kulübümde yaptığım açıklamaların karşılığını gördüm. Fenerbahçe'nin bir evladı olarak taraftarın mesajı algılamaları, bütün takımı kucakladılar, beni de kucakladılar. Ben zaten Fenerbahçe'nin evladıyım. Beni çok sevdiklerini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Benden çok oyuncularımı sevmelerini istedim. Birlik olursak daha çok ve daha büyük maçlar kazanacağız. Oyuncularım sorumluluk aldı. Bu bir başlangıç. Henüz tam değiller. Alacaklar oyuncularım yapacaklar, başaracaklar. Allah'ın izniyle çok daha iyi olacağız" diye konuştu.