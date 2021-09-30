Kadıköy'de Mathieu Valbuena tribünlere çağrıldı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertliler tarafından tribüne çağrıldı.

İHA
30 Eylül 2021 Perşembe, 19:39
Kadıköy'de Mathieu Valbuena tribünlere çağrıldı
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.


UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe’nin evinde Olympiakos ile karşılaştığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcuları Mathieu Valbuena’yı unutmadı.

Olympiakos’ta forma giyen Fransız futbolcuyu taraftarlar tezahüratlarla yanlarına çağırırken, Valbuena ise bu sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.


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