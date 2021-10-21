Kadıköy'de tartışılan VAR kararı!

21 Ekim 2021 Perşembe, 19:51

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü haftasında, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşırken maçın 2. dakikasındaki Antwerp ofsayst tartışmalarına neden oldu. Eski Fenerbahçeli Samatta'nın golü VAR odası ile Rus hakem Ivanov arasında yapılan uzun bir konuşmanın ardından geçerli kılındı.

DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Novak ve Rossi'nin yanı sıra UEFA kadrosuna bildirilmeyen Crespo'nun yerine Tisserand, Sosa ve Berisha'ya ilk 11'de görev verdi. Pereira, Royal Antwerp karşısına Altay- Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Berisha ve Valencia ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Arda Aksoy, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Nazım Sangare ve Filip Novak ise yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe, Royal Antwerp mücadelesinde 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve henüz hazır bulunmayan İrfan Can Kahveci, Antwerp maçında yer alamadı. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun forma giyemedi.

SOSA VE TİSSERAND 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte, Sosa ve Tisserand, uzun süre sonra 11’de yer aldı. En son ligde 29 Ağustos’ta oynanan Altay deplasmanında 11’de yer alan Sosa ile 12 Eylül’de Sivasspor ile oynanan maçta görev alan Tisserand, Antwerp mücadelesine 11’ de başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Antwerp maçı öncesinde hakem Ali Şansalan’a tepki gösterdi. Ülker Stadyumu’nun büyük bir bölümünü dolduran taraftarlar ligde oynanan Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan hakem Ali Şansalan aleyhinde tezahüratlar yaptı.

FREY VE SAMATTA ESKİ TAKIMLARINA KARŞI İLK 11’DE GÖREV ALDI

Michael Frey ve Mbwanna Samatta, Fenerbahçe'ye karşı Antwerp forması ile sahaya çıkacak. Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe’den Belçika ekibine transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe'den kiralık olarak Antwerp’e katılan Mbwana Samatta, Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11’de başladı. Öte yandan Frey bu sezon çıktığı 11 maçta 12 gol kaydetti.

