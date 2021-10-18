Kadıköy'ün boğası lakaplı Serhat: Ben olsam takımı sahadan çekerdim
Fenerbahçe forması eski ünlü golcü Serhat Akın, Trabzon maçının ardından eleştirilerde bulundu ve sarı-lacivertlilerin normalde sahadan çekilmesi gerektiğini savundu.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kazanan 3-1'lik skorla bordo-mavililer olurken hakem tepkisi sürüyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen hücum oyuncusu Serhat Akın, maçın ardından eleştirilerde bulundu ve sarı-lacivertlilerin normalde sahadan çekilmesi gerektiğini savundu.
Serhat Akın, "Ben olsam çekerim takımı, yazıklar olsun. Ben bunun kadar boş bir hakem görmedim. Türkiye'de futbolu bitirdiler, yazık çok yazık! Nwakaeme kaptan değil içinden geçti hakemin. Gustavo kaptan değil direk sert yapıp sarı gösteriyor. Eğer bu hakem art niyetli değilse ben birşey demiyorum" ifadelerini kullandı.
KİM'İN ATILMASI YANLIŞ
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ile ilgili eleştirilerine devam eden Serhat Akın, "Bu hakemin devam etmesine izin verenlere de yazıklar olsun. Bunun gibi hakemler olduğu sürece futbol seyredilmez. Yazıklar olsun. Nwakaeme içinden geçti, hakem kart vermedi. 2 hamlede Kim atıldı!" paylaşımını yaptı.
Kaynak: Ajansspor
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