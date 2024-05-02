Kadın Futbol Ligi'nde tekmeler havada uçuştu: 7 oyuncu yaralandı!

Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde oynanan Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar arasında oynanan maçta iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yaşanan olaylarda 7 futbolcunun yaralandığı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:13
Kadın Futbol Ligi'nde tekmeler havada uçuştu: 7 oyuncu yaralandı!
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Aksaray’da Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 7'nci Grup 10’uncu haftasında karşı karşıya gelen Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Takımları arasında yaşanan kavganın ardından, her iki takımın futbolcuları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün (1 Mayıs) saat 15.00'te Dağılgan 2 No'lu Saha'da oynanan maç, Tuz Gölüspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Tuz Gölüspor, 24’üncü dakikada Gizem Ağıl'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Tuz Gölüspor, 90+2'nci dakikada Emine Uygun’un golü ile maçı 2-0 kazandı.

SAHADA TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

26 puanla liderliği meşale ile kutlayan Tuz Gölüsporlu oyuncularla Mezitli Mercanlar oyuncuları arasında maç sonu kavga çıktı. Çevik Kuvvet, sahaya girerek futbolcuları ayırdı. Daha sonra futbolcular soyunma odasına yönlendirildi. Kavga sonrası Tuz Gölüspor’dan 6; Mezitli Mercanlar’dan ise 1 oyuncu yaralandı.

Her iki takımdan yaralanan futbolcular hastaneye gidip darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Mezitli Mercanlar oyuncularının Tuz Gölüspor’dan bir oyuncuyu tekmeleme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Tuz Gölüspor, Grubu 26 puanla lider tamamlarken; Mezitli Mercanlar ise 23 puanla grubu 2'nci sırada bitirdi.


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