ENKA'yı mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzaklıkta!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:47

Güncelleme: 02.05.2024 - 09:47

Spor Toto Sutopu Süper Ligi final etabı ilk maçında ENKA'yı 16-8 yenen Galatasaray, seride 2-0 öne geçti.

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Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre final serisine 1-0 önde başlayan sarı-kırmızılı ekip, ENKA Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 16-8 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.

Serinin ikinci maçı 3 Mayıs Cuma günü Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçı kazanması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak.