Adı birçok kulüple anılıyordu: Galatasaraylı yıldızın bonservis bedeli belli oldu!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:18

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:18

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sezon sonunda kapanabilir. Son haftalarda formasını kaptıran milli futbolcunun 2024-25 sezonunda Avrupa'da top koşturma ihtimali belirdi.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi birçok kulübün radarında olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için yeşil ışık yaktı.

Sarı-kırmızılıların milli futbolcunun transferinde inisiyatifi ise kendisine bıraktığı kaydedildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Öte yandan haberde Galatasaray yönetiminin, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirlediği ifade edildi.

Haberde Kerem için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen yönetimin, bu teklif ile gelen kulüp olursa oyuncu ile bir görüşme yapacağı ileri sürüldü.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıkıp 3542 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.