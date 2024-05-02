Listesini sır gibi saklıyor: Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:57

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:08

Galatasaray'da olağan seçim öncesi sürpriz gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sportif ve mali anlamda yaşanan olumlu tabloya rağmen Dursun Özbek'in karşısına önemli bir isim çıktı. Prof. Dr. Süheyl Batum'un adaylık için ikna edildiği ileri sürüldü.

Milliyet'in haberine göre Batum'a eski başkan Ünal Aysal da destek verdi. Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de listede olduğu ifade edildi. Abdurrahim Albayrak'ın da ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Rezan Epözdemir'in süreçte aktif rol aldığı öne sürüldü.

Süheyl Batum

LİSTESİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Öte yandan Başkan Özbek'in ise listesini sır gibi sakladığı ifade edildi. Özbek'in rahat gördüğü seçimde yaşanan bu gelişme üzerine yeni hamlelerde bulunabileceği belirtildi. Duygun Yarsuvat'ın başkanlığı döneminde, ikinci adam olan Özbek, bu sürecin ardından 10 Haziran 2015'te başkanlık koltuğuna gelmişti.

20 Ocak 2018'de olağanüstü genel kurula giden Özbek, Mustafa Cengiz karşısında sürpriz bir yenilgi almıştı. 26 Mayıs 2019'da bir kez daha Cengiz'e kaybeden Özbek, 11 Haziran 2022'de, Eşref Hamamcıoğlu'nu mağlup edip yeniden koltuğa oturdu.

SÜHEYL BATUM KİMDİR?

Süheyl Batum 1955’te İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1980’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde anayasa hukuku kürsüsünde asistanlık yapmaya başladı. Aynı fakültede doktor, doçentlik unvanını aldı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesör oldu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve iki dönem Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulundu.

CHP’den 24. dönem Eskişehir milletvekili seçildi. Halen MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.