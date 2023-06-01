Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon belli oluyor!
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi final maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile karşılaşacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu cuma günü İzmir'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçıyla belli olacak.
Final maçı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Biletleri ücretsiz satışa sunulan müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET taraftarları numaralı (batı) tribününden, Fenerbahçe taraftarları ise maraton tribününden takip edebilecek.
BU SEZONKİ MAÇLARI
Normal sezonda B Grubu'nda yer alan iki ekipten Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, play-off'ta sırasıyla Hakkarigücüspor, Fatih Vatanspor ve son şampiyon ALG Spor'u eledi. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise maç yapmadan geçtiği ilk turun ardından geçen sezonun finalisti Wulfz Fatih Karagümrük ve Galatasaray Petrol Ofisi'ni saf dışı bıraktı.
İki takımın kendi aralarında İstanbul'daki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmış, Ankara'daki karşılaşma ise ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitmişti.
Geçen sezon da finale ev sahipliği yapan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakada ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
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