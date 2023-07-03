Kadın sporcularımız başarıya doymuyor: Gurur tablosu!
Kadın sporcularımız uluslararası arenada başarıya ve madalyaya doymuyor. Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Emine Arslan, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanırken A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nda kadın sporcularımızdan önemli başarılar geldi.
Boks 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Fransız rakibi Wassila Lkhadiri’yi yenerek altın madalya kazandı. Buse Naz, 2019’dan sonra bir kez daha Avrupa Oyunları’nda altın aldı.
Buse Naz Çakıroğlu (solda), Emine Arslan (ortada) ve Busenaz Sürmeneli (sağda)
Busenaz Sürmeneli de Belçikalı Oshin Derieuw’u üç rauntta da mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Kickboks branşında Emine Arslan, İtalyan Nicole Perona’yı 3-0 mağlup ederek altın madalya elde etti.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nin Tayland’daki 3. hafta mücadelesindeki son maçında Hırvatistan’ı 3-0 yendi. Filenin Sultanları, başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş’ın yaptığı rakibine karşı setlerde 25-14, 25-23, 25-18 üstünlük kurdu.
Millilerde Ebrar Karakurt 15, Hande Baladın 11 sayı kaydetti. Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9’unu kazanarak 29 puanla 3. sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, 8 takımın mücadele edeceği 13-17 Temmuz’da ABD’de düzenlenecek etabın çeyrek finalinde İtalya ile karşılaşacak
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