Milli sporcu Emine Arslan'dan Polonya'da altın madalya!
Milli sporcu Emine Arslan, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında Emine Arslan, altın madalya elde etti.
Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.
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