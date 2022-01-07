Kadın voleybolunda İtalya Kupası'nı Imoco Volley müzesine götürdü
Kadın voleybolunda İtalya Kupası'nı Imoco Volley müzesine götürürken kaybeden takım Igor Gorgonzola'da oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un performansı seyirciden alkış aldı.
Voleybol kadınlarda İtalya Kupası'nı Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenen Imoco Volley kazandı.
Roma'daki Palaeur Salonu'nda oynanan final müsabakasında, kadrosunda milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da bulunduğu Igor Gorgonzola ile Imoco Volley karşılaştı.
Toplam 133 dakika süren final maçına iyi başlayan Igor Gorgonzola, ilk iki seti 25-19'luk skorlarla alarak 2-0 öne geçti. Ardından toparlanan Imoco Volley, 3. seti 25-21, 4. seti ise 25-22 kazanıp, skorda durumu 2-2'ye getirdi ve maçı final setine taşıdı.
Final setinde rakibine 15-13 üstünlük kuran Imoco Volley, kadınlarda bu sezon İtalya Kupası'nı müzesine götüren taraf olmayı başardı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un 23 sayısı galibiyet için yeterli olmazken Imoco Volley'in İtalyan yıldızı Paolo Egonu, 26 sayıyla maçın en skoreri ve takımı adına galibiyetin mimarı oldu.
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