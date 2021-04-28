Ebrar Karakurt İtalya'da

28 Nisan 2021 Çarşamba, 13:52

Bu sezon Türk Hava Yolları forması giyen 2000 doğumlu kadın voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya Serie A1 takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibi, transferi resmi sitesinden "Türk Yıldızı" başlığıyla duyurdu.

Takımın genel menajeri Enrico Marchioni, kulübün resmi sitesine şu açıklamalarda bulundu:

"Karakurt'la tanıştık, ve onun değerini birkaç kez deneyimledik ve zaman içinde onu takip ettik. Yaşına göre yüksek fiziksel ve teknik potansiyele sahip, kendini bir şampiyonlukla daha da geliştirebilecek, güvendiğimiz bir sporcudan bahsediyoruz. Teklifimizi kabul ettiği ve iki sezon boyunca projemize katılmaya karar verdiği için mutluyuz. Birlikte büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ebrar Karakurt ise yeni kulübünden övgü dolu sözlerle bahsetti:

"İtalyan ligi dünyanın en güzel ve en prestijli liglerinden. Bu ligin en iyi takımlarından biri Novara. Bu macerayı yaşama fikri beni çok heyecanlandırıyor, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Çok rekabetçi ve kararlı bir insanım, kazanmak için her şeyimi veriyorum ve bunun da kulübün ruhu olduğunu biliyorum. Umarım enerjimi, motivasyonumu verebilirim. Her gün gelişmek ve takıma katkıda bulunmak için çok çalışacağım. Takımın maçlarını takip ettim, arkadaşlarımın fedakarlıkları beni çok etkiledi. Ebeveynlerim ve beden eğitimi öğretmenim, voleybol tutkum için beni cesaretlendirdi. En büyük gücüm, asla pes etmeme ve zorlukların üstesinden gelme yeteneğimde yatıyor. Sporda olumsuz olanın yenilgi değil teslim olmak olduğuna inanıyorum. Bu, asla yapmadığım bir şey."

Kulüp, transferi sosyal medya hesabından şu görselle duyurdu: