Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kupa İngiltere'nin

İngiltere, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 21:39
Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kupa İngiltere'nin
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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası final maçıyla birlikte sona erdi. 

İngiltere, Almanya'yı uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı. 

İngiltere'nin golleri 62. dakikada Ella Toone ve 110. dakikada Chloe Kelly'den geldi. Almanya'nın tek golü ise 79. dakikada Lina Magull'dan geldi. 

Böylelikle İngiltere tarihinde ilk kez Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. 


Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası ingiltere Almanya

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