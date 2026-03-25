Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması: 'Her iki takım da hakediyor'

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 2 sene daha mukavelem vardı. Mukaveleyi feshettikten sonra para almadım. Kalan parayı stadın büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel, Avrupa'nın sayılı statlarından biri oldu. Yarın herkes kazanmak için oynayacak. Her iki takımın da değerli futbolcuları var. Herkes elinden geleni yapacak ve kazanmak için maça çıkacak."

"TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN BİRÇOK FUTBOLCU BULDUM"

“Her iki taraf için de zorlayıcı bir maç olacak. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Türkiye’yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu, çok şey kazandım ve kazandırdım. Türk Milli Takımı için birçok futbolcu buldum. Zeki bunlardan bir tanesi."

"Türk Milli Takımı'na saygı duyuyorum. Montella'yı da tanıyorum. Türkiye'de saygı duyduğum bir başka teknik direktör de Fatih Terim. Türk futbolu için büyük işler yaptı. Türk futboluna Rumen futbolcular getirdi. Türkiye'nin değerini biliyorum ama bizim de çok değerli bir takımımız var. Sakatlıklarla ilgili problemler yaşadık ama iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum."

"HER İKİ TAKIM DA DÜNYA KUPASI'NI HAK EDİYOR"

"Türkiye Milli Takımı'nda Arda Güler gibi bir sürü futbolcu var. Kenan, Zeki, Merih gibi birçok oyuncu bulunuyor. Arda da diğer futbolcularla birlikte var. Onlar Arda'ya destek verirse Arda güzel işler yapıyor."

"Türkiye'ye her zaman sevinçle geliyorum. Türkiye'de her zaman her maçta çok güzel atmosfer yaşadım. İki takım da Dünya Kupası'na gitmeyi hakediyor ama ikimizden biri gidecek."